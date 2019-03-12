ابرز الصفقات والاتفاقيات الضخمة التي عقدها الرئيس الإيراني مع نظيره العراقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، أن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها الأمنية مع العراق لاسيما في حربه ضد “الإرهاب”.

وقال روحاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد: “أجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين، وناقشنا من خلالها مختلف الملفات”، لافتا إلى أن بلاده “ترغب في تطوير علاقاتها الأمنية مع العراق لاسيما في حربه ضد الإرهاب”.

وأضاف روحاني: “منذ اليوم الأول قدمنا المساعدة للعراق في حربه ضد الإرهاب”.

وأشار إلى أن حكومة بلاده “تتطلع خلال المستقبل القريب إلى إنجاز مشروع سكك الحديد مع العراق”.

ووصل روحاني، إلى العاصمة العراقية، الإثنين، في أول زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، وسيوقع البلدان خلالها على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لعبد المهدي، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين العراق وإيران، بينها مذكرة منح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الأعمال من البلدين.

وقال المكتب، في بيان صدر الإثنين، إن “المذكرات تشمل مجالات النفط والتجارة والصحة والنقل، لإنشاء سكك الحديد بين البصرة العراقية والشلامجة الإيرانية، إضافة إلى مذكرة تفاهم لمنح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين”.

ونهاية 2018، أطلقت طهران مشروع مد خط سكك حديد بين مدينتي الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية، بطول 32 كيلومترا، دون الكشف عن تفاصيل تمويله.

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ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار، ويسعى البلدان لزيادة حجم التبادل إلى 20 مليارا، متجاهلين بذلك العقوبات الأمريكية.

عربي21