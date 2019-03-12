الفنان يوسف“البربري” يعتذر لـ(لص) قام بإطلاق النار على قدميه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وجه الفنان الشعبي المعروف “يوسف البربري” إعتذاراً رقيقاً لأحد اللصوص كان في وقت سابق قد قام بإطلاق النار على قدميه .
وحكى “البربري” تفاصيل تلك القصة خلال إستضافته ببرنامج (الصندوق) الذي سيعرض على شاشة إنغام في رمضان، حيث قال “البربري” إنه ظل يعاني كثيراً من أحد اللصوص الذين يقومون بسرقة مرآة سيارته، وظل لأكثر من أسبوع ينصب الفخاح لذلك اللص حتى إستطاع الإيقاع به متلبساً .
وأضاف “البربري” أنه فور ضبط اللص قام بتوجيه سلاحه نحوه طالباً منه عدم الحركة، إلا أن اللص رفض الإنصياع لحديث “البربري” ليقوم بمحاولة الهرب، ليضطر “البربري” لإطلاق النار على قدميه، قبل أن يقتاده لقسم الشرطة، وزاد “البربري” أن تلك الحادثة لازالت عالقة بذهنه باعثاً خلال البرنامج إعتذاره لذلك اللص، طالباً منه (العفو والعافية) .
على ذات السياق كشف “البربري” خلال البرنامج عن إمتلاحه لمجموعة من الأسلحة التي يحملها في سيارته وذلك خوفاً من تركها بالمنزل حيث تشكل خطراً على أطفاله، مشيراً وبحسب صحيفة السوداني الى أن إمتلاكه لتلك الأسلحة يعود الى شغفه الكبير بها الى جانب هوايته المفضل في الصيد .
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