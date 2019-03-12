المريخ يتدخل بقوة لكسب توقيع مهاجم الهلال موفق صديق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل نادي المريخ بقوة للفوز بتوقيع لاعب الهلال موفق صديق وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان المريخ فاوض اسرة اللاعب ويتوقع ان يحصل على رد من اسرة اللاعب خاصة ان العرض الذي قدمه نادي المريخ يعد عرضا مثالياً للاعب موفق صديق هداف فريق الهلال في البطولة المحلية .

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