الفيتوري لاعب مانشيستر في طريقه للعب للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان اللاعب الليبي الصادق الفيتوري لاعب مانشيستر والاهلي طرابلس السابق في طريقه للعب للهلال وكان مسئولي الهلال قد دخلوا في مفاوضات جادة مع اللاعب ويتوقع ان يصل الخرطوم خلال الساعات القليلة المقبلة من اجل التعاقد مع الهلال .

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