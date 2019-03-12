شركة “بوينغ” تضيف نظاما جديدا لطائراتها ..بعد تحطم الطائرة الإثيوبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شركة “بوينغ” الأمريكية عن تزويد جميع طائراتها من طراز “بوينغ 737 ماكس” ببرنامج جديد في الأسابيع المقبلة.

الشركة الأمريكية وعلى صفحتها الخاصة على الإنترنت، أعلنت عن تزويد جميع طائراتها من هذا الطراز بالبرنامج الجديد.

بيان الشركة جاء على خلفية كارثة الطائرة الأثيوبية يوم الأحد، والتي راح ضحيتها 157 شخصا.

وأضافت الشركة بأنها تعمل بشكل مباشر مع إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي من أجل تطوير برامج وأنظمة خاصة ليتم تثبيتها على الطائرات من طراز “بوينغ 737 ماكس”، بالإضافة لتحديث بعض الأمور بناء على طلب العملاء.

وتابعت الشركة بأن تزويد هذه الطائرات بالنظام الجديد سيكون في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل/نيسان، كما سيشمل موافقة هيئة الطيران المدني على هذا البرنامج.

يذكر بأن هذا البرنامج قد تم إطلاق العمل على تحديثه بعد كارثة “بوينغ 737 ماكس” في إندونيسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويتعلق هذا النظام بتطوير نظام التحكم في الطيران “MCAS” ولاسيما في مجال تحليل البيانات.

يذكر بأن طائرة تابعة لخطوط الطيران الإثيوبية من طراز “بوينغ 737 ماكس” قد تعرضت للتحطم بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي، يوم الأحد ولقي 157 مصرعهم.