الهيئة التشريعية تنعي ممثلة أبيي بالبرلمان أوين زكريا

نعت الهيئة التشريعية القومية، يوم الإثنين، النائبة البرلمانية بالمجلس الوطني، أوين زكريا أتيم، عن دائرة أبيي التي وافتها المنية.

وعدّد رئيس الهيئة، بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، خلال الجلسة، مشاركة الفقيدة السياسية من خلال البرلمان، وقال إن أوين شاركت في جلسات المجلس الوطني حرصاً على الوطن العزيز، وإنها ضحت بوقتها وجهدها ومثلت أرضاً طيبة من أرض الوطن العزيز.

ودعا لها رئيس الهيئة بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان.

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