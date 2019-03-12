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الوطني يجيز الإطار المفاهيمي لمبادرة الرئيس

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أعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه مساء الاثنين برئاسة مولانا احمد هارون رئيس الحزب بالوكالة الإطار المفاهيمي لرؤية الحزب للتعاطي مع مبادرة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير التي أطلقها للقوى السياسية .

واشار مولانا هارون في تصريحات عقب الاجتماع الى أن المؤتمر الوطني سيجري نقاشات معمقة بكل مؤسساته على مختلف المستويات ويتشارك مع الآخرين هذه الرؤية مستندا على مبدئي التقييم والإصلاح.

وشدد على أن التغيير مطلب ملح ومستمر ومستدام يتطلب من الجميع العمل من أجله.

وأضاف أن التغيير مستند علي الإرادة الشعبية الذي يوحد الصف الوطني ويضمن استدامة العملية السلمية وتداول السلطة وفقا لإرادة الشعب واكد أن الإصلاح عملية ضرورية ومستمرة ومتجددة.

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