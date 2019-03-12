وقضى القرار بوقف العمل بتصديق المهملات في هيئة الموانئ لجميع الجهات، وألغى كافة التصديقات السابقة المتعلقة بالمهملات، وحصر جميع المهملات بالميناء وبيعها في مزاد علني، وفقاً لقانون الجمارك والضوابط الأخرى، بالتنسيق بين هيئة الموانئ البحرية وهيئة الجمارك.
ووجه القرار وزارات الداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والنقل والتنمية العمرانية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر أيلا يصدر قراراً بتنظيم العمل في الميناء الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.