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أيلا يصدر قراراً بتنظيم العمل في الميناء الجنوبي

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أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي، محمد طاهر أيلا، قراراً يوم امس الإثنين، قضى بأن يكون تخليص الحاويات التجارية حصرياً على الميناء الجنوبي ومحطة حاويات سوبا بالخرطوم، على أن تختص بقية محطات الحاويات في الولايات الأخرى بتخليص العفش الشخصي.


وقضى القرار بوقف العمل بتصديق المهملات في هيئة الموانئ لجميع الجهات، وألغى كافة التصديقات السابقة المتعلقة بالمهملات، وحصر جميع المهملات بالميناء وبيعها في مزاد علني، وفقاً لقانون الجمارك والضوابط الأخرى، بالتنسيق بين هيئة الموانئ البحرية وهيئة الجمارك.


ووجه القرار وزارات الداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والنقل والتنمية العمرانية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

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