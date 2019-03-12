تجمع الصيادلة المهنيين بشركات الادوية تنظم وقفات إحتجاجية

نظم تجمع الصيادلة المهنيين بشركات الادوية وقفات إحتجاجية تعبيرا عن رفضهم للسياسات الدوائية و إستجابة لدعوة تجمع المهنيين اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/٣/١٢ . ورفع المحتجون لافتات حوت شعارات ( الدواء ده مافي)، ( العصيان المدني بكرة)، ( الدواء حق)، ( انا صيدلي بطالب بوطن ينعم فيه الجميع بالدواء)، ( تبقي حزمة كفانا المهازل).

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