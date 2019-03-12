محمد الحوثي ينتقد الأمم المتحدة ويتهمها بالتستر على العدوان السعودي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف القيادي في جماعة أنصار الله ، محمد علي الحوثي، بياناً للأمم المتحدة بشأن مقتل 23 يمنيا في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بـ”غير مقنع”، مستدلا بمقطع فيديو بثه التحالف العربي لضربات جوية نفذها يوم الأحد.
وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، في تغريدة على “تويتر”: “بيان ليز غراندي بخصوص (ضربة) في حجة (كشر) أدت إلى مقتل مدنيين غير مقنع، وحتى تكون على اطلاع كامل باعتبارها جهة مسؤولة نضع بين يدي الجميع رابط فيديو لتقرير عن الحادثة”.
وأضاف: “نطالب بتشكيل لجنة للنزول والتحقق ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية التستر عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي”.
وكانت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، أدانت في بيان يوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى في محافظة حجة.
وقال البيان: “أشارت التقارير الصادرة من محافظة حجة عن مقتل أعداد من المدنيين إثر استهداف عدداً من المنازل في مديرية كشر خلال اليومين الماضيين”.
ونقل البيان عن غراندي، قولها: “ندين سقوط القتلى والجرحى. ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا”.
وأضافت: “من المشين استمرار موت المدنيين الأبرياء بدون مبرر في صراع يجب ومن الممكن حله”.
سبوتنيك
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