بنك السودان يشرع في طباعة ورقة نقدية من فئة الـ”1000″ جنيه

الخليج 365 : كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن شروع بنك السودان المركزي في طباعة عملة نقدية جديدة من فئة الـ”1000″ جنيه متوقع طرحها خلال الفترة المقبلة. وأوضح الناطق الرسمي باسم بنك السودان سامي عبد الحفيظ في تصريحات لصحيفة السوداني أن فئة الـ”1000″ جنيه قيد إجراءات التصميم والإعداد تمهيدًا للطباعة، مشيرًا إلى عدم تحديد تاريخ لطرحها.

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