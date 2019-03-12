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تيريزا ماي تتفق مع المفوضية الأوروبية على إدخال تعديلات على اتفاق بريكست

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شهاب محمد - الخرطوم - تريزا ماي

الخليج 365:

أكد ديفيد ليدينجتون الوزير بالحكومة البريطانية ونائب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أن رئيسة الوزراء اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في ستراسبورغ، على إدخال تعديلات في نص اتفاقية “بريكست” مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ليدينجتون أمام البرلمان مساء الاثنين: ” قمنا بتأمين إدخال تعديلات بشكل قانوني، بما يتعلق بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست”.
ويذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
ورفض مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، الخطة التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين إيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام “حدود جامدة” بينهما.

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