ترامب يرد على منتقديه بطريقة مسبوقه بشأن “تيم آبل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتقديه بشأن “تيم آبل”، وهي التسمية التي أطلقها على رئيس شركة آبل، تيم كوك.

وقال الرئيس الأمريكي إنه تكلم بسرعة عن تيم آبل “الشركة” مع استخدام تيم/آبل لأنها طريقة سهلة لاختصار الوقت والكلام.

وأضاف ترامب على صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن الأمر تحول سريعا إلى قصة سلبية جديدة عن ترامب عن طريق مصادر الأخبار المزيفة.

واجتمع ترامب بعدد من مديري الشركات الكبرى، في البيت الأبيض ووجه الشكر إلى رئيس آبل على الاستثمارات العملاقة وفرص العمل التي تتيحها. سبوتنيك المادة السابقة معلومات جديدة من شركات سعودية حول كارثة الطائرة الإثيوبية “بوينغ 737” المقالة القادمة البرلمان الفنزويلي بقيادة زعيم المعارضة غوايدو يعلن “حالة الطوارئ”

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