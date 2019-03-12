معلومات جديدة من شركات سعودية حول كارثة الطائرة الإثيوبية “بوينغ 737”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدت كارثة الطائرة الإثيوبية التي تحطمت هذا الأسبوع، إلى إيقاف عدد كبير من شركات الطيران حول العالم العمل بطراز طائرة بوينغ 737 ماكس.

ونفت شركات طيران سعودية أن تكون طائرة بوينغ 737 ماكس 8 ضمن أساطيلها، حيث أكد أكد المتحدث باسم طيران ناس، أحمد المسيند، عدم وجود طراز الطائرة المنكوبة ضمن أسطول الشركة.

وقال مصدر في الخطوط الجوية السعودية، لصحيفة عكاظ، إن الطائرة غير موجودة على رحلاتها الداخلية والخارجية.

قالت شركة بوينغ إن التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وهو “بوينغ 737 ماكس 8″، وذلك استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.

وقال متحدث باسم بوينغ في بيان أرسله إلى “رويترز” بالبريد الإلكتروني: “السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية”.

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز “بوينغ 737- 800”.