تجمع المهنيين يرفض دعوة أمريكية لخارطة حلول في باريس

رفض تجمع المهنيين السودانيين المشاركة، في اجتماعات مرتقبة 20 مارس في باريس، برعاية هيئة أمريكية غير حكومية، لبحث “خارطة حلول سياسية واقتصادية”، للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي، وفق مصدرين بالمعارضة*.

ونقلا عن وكالة الأناضول، إن مجموعة القانون العام والسياسة الدولية الأمريكية (غير حكومية)، دعت عددا من قوى المعارضة السودانية للمشاركة في اجتماعات مزمع عقدها في العاصمة الفرنسية باريس في 20 مارس الجاري.

وأضاف مصدران فضلا عدم نشر اسميهما "للأناضول"، أن قوى سياسية من تحالف “نداء السودان” قبلت المشاركة في تلك الاجتماعات إلى جانب قوى معارضة أخرى (لم يذكراها).

وذكرا أن الاجتماعات ستناقش “خارطة حلول سياسية واقتصادية”.

ووجهت ذات المجموعة الدعوة لـ”تجمع المهنيين السودانيين” الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، الدعوة للمشاركة في تلك الاجتماعات، لكنه رفض المشاركة، وفق المصدرين.

وأوضحا: “التجمع رفض المشاركة وأكد تمسكه برؤيته المعلنة وهي اسقاط النظام الحالي”.

وكشف المصدران عن اجتماعات مرتقبة أيضا في باريس لتحالف “نداء السودان المعارض” تعقد قبل الاجتماعات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بأيام.

وكانت "الجماهير” كشفت الأحد عن اجتماعات نداء السودان واللقاء التشاوري مع الولايات المتحدة وممثلي الاتحاد الاوروبي المزمع عقده الاسبوع القادم.