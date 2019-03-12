لجان الانتفاضة بمدينة الابيض تناشد مواطنيها للمشاركة في العصيان المعلن

ناشدت لجان الانتفاضة بمدينة الابيض بولاية شمال كردفان مواطنى المدينة بالمشاركة فى العصيان المدنى المعلن من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير يوم غد الاربعاء. وقال عضو فى لجان الانتفاضة بالمدينة حسب راديو دبنقا انهم اكملوا استعدادهم وشكلوا لجان المقاومة فى الاحياء المختلفة بمدينتى الابيض وبارا وانهم بصدد تصعيد الحراك بالمدينة وناشد كافة مواطنى الابيض وبارا بضرورة المشاركة فى العصيان المعلن يوم غد الاربعاء. وشهدت مدينة الابيض ليل الاحد ثلاثة مظاهرات متزامنة فى احياء المطار،الصفاء وحى كريمة. وقال عضو فى لجان الانتفاضة ان المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بتنحى البشير ونظامه عن السلطة كما اشعلوا النيران فى اطارات السيارات فى الطرق الرئيسية واشار الى ان المظاهرة استمرت لاكثر من نصف ساعة وتفرقت قبل تدخل عناصر الشرطة.

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