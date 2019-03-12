البنك المركزي: لا اتجاه لسحب فئة (50)جنيها القديمة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفى يوم الإثنين بنك السودان المركزي وجود أي اتجاه لسحب فئة (50)جنيه القديمة في الوقت الراهن
وقطع مسؤول بارز بالبنك اشترط عدم ذكره اسمه في حديث لمركز الخرطوم للاعلام الالكتروني بصعوبة إجراء ذلك حاليا لجهة بدء عمليات الحصاد وزاد (حتى إذا تم ذلك يكون سحباً تدريجياً) على حد تعبيره.
وكان تسريبات أفادت بأن قرار صادر من بنك السودان بسحب الفئة. المذكورة من الأسواق.
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