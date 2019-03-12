شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف رئيس اتحاد وكلاء التخليص الجمركي أحمد عبد الرازق، عن عملية تلاعب من قبل الشركات الأجنبية العاملة في مجال الخطوط الملاحية بالموانيء بالعملات الحرة، وأكد أنها غير ملتزمة بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي، وتحاسب المستوردين بـ(130) جنيهاً للدولار الواحد، وطالب عبد الزراق في تصريح لـ(آخرلحظة) المركزي والأمن الاقتصادي بالتدخل العاجل لسحم الفوضى، ومنع الشركات من المضاربة في النقد الأجنبي، وقال إن الشركات تحولت من نقل البضائع إلى المضاربة في العملات الحرة بالميناء، مما اعتبره مخالفة لقانون الجهاز المصرفي . المادة السابقة قوى إعلان الحرية والتغيير تدعو الى عصيان مدني غدا الاربعاء في السودان المقالة القادمة تراجع كبير .. هبوط اسعار السيارات بالخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد مبلغ 130 جنيهاً سعر الدولار الامريكي في ميناء بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.