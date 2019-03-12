الصادق المهدي يبحث مع نهار معالجة الأزمة السياسية في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
التقي الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس نداء السودان امس ، بمنزله بالملازمين برئيس حزب الأمة الفدرالي الدكتور أحمد بابكر أحمد نهار.
وأشارت مصادر إلى أن اللقاء بحث الراهن السياسي ومعالجة الأزمة السياسية، كما تطرق إلى عدة قضايا تتعلق بالشأن الوطني ، وأن الاجتماع خرج بتفاهمات تخدم الأجندة الوطنية.
جدير بالذكر أن حزب الأمة الفدرالي كان قد أعلن انضمامه إلى إعلان الحرية والتغيير، وأصبح ضمن القوى السياسية الموقعة على الإعلان.
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