الصادق المهدي يبحث مع نهار معالجة الأزمة السياسية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقي الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس نداء السودان امس ، بمنزله بالملازمين برئيس حزب الأمة الفدرالي الدكتور أحمد بابكر أحمد نهار.

وأشارت مصادر إلى أن اللقاء بحث الراهن السياسي ومعالجة الأزمة السياسية، كما تطرق إلى عدة قضايا تتعلق بالشأن الوطني ، وأن الاجتماع خرج بتفاهمات تخدم الأجندة الوطنية.

جدير بالذكر أن حزب الأمة الفدرالي كان قد أعلن انضمامه إلى إعلان الحرية والتغيير، وأصبح ضمن القوى السياسية الموقعة على الإعلان.

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