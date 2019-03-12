المواطن هو الخاسر الأكبر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثرت الاخبار هذه الأيام عن ضبط السلطات لأسلحة في أكثر من جهة يحاول مهربوها إدخالها للخرطوم مما أزعج الناس واخافهم من المجهول الذي يمكن أن تنجرف إليه احوال البلد لا قدر الله .

وفي الأنباء أن الجهات المختصة ضبطت شحنة كبيرة للسلاح كانت قادمة من احدى دول الجوار وقد تم الضبط في منطقة دنقلا مما يجعل الشبهات تحوم حول ليبيا باعتبارها بلدا لاتوجد فيه حكومة قابضة ، وورد ايضًا أن أسلحة ضبطت قبل أيام في منطقة الدبة وكل هذه المناطق من المرجح وصول السلاح إليها من ليبيا ، وذكرت الأنباء ايضا ضبط كمية كبيرة جدا من الأسلحة والذخائر المتنوعة في غرب امدرمان كانت متجهة إلى العاصمة ، كما تم الإعلان عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بولاية القضارف ، وقد وجهت الجهات الرسمية الاتهام إلى قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور المرتبط علنا بإسرائيل مما يجعل هذه الاتهامات ممكنة .

السلطات وهي تعلن ضبطها لاسلحة وذخائر في أكثر من منطقة يمكن أن تكون صادقة كما لايستبعد مطلقا أن تكون غير صادقة والناس في تقييمهم لأي خبر صادر عن الحكومة يميلون الى تكذيبه ولهم الحق في ذلك ولكن لابد من الحذر والإنتباه من قبل المواطنين فالسلاح ليس أمرا سهلا يمكن التلاعب به أو المزاح فيه ، وعلى الجميع العمل على مراقبة كل صغيرة وكبيرة والتبليغ الفوري عن أي شبهة ومتابعة الأمر حتى لايقع المحظور فالقضية ليست متعلقة بالحكومة والمعارضة حتما وانما سيكون المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر فليكن هو المراقب الأساسي.