الدكتور حسن مكي يحاكم الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في إفادات للدكتور حسن مكي عن الراهن السياسي والاجتماعي واوضاع البلد والتوقعات بما سيؤول إليه الحال، وتعليقا على تداعيات خطاب الرئيس الاخير وإعلان الطوارئ والوضع الاني وفي الأيام القادمة ،في هذه الافادات جاء الدكتور حسن مكي بأقوال لايمكن أن تعجب الكثيرين من قادة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ، وسنختار بعض اجابات الرجل ونعلق عليها قليلا .

قال البروف : المؤتمر الوطني سُحبت امتيازاته ولم يبق له سوى لعنة الناس..

صدقت يابروف فهذا الحزب الذي نما وتسارع كالنبت الشيطاني لن يكون بمنجاة من غضب الناس وسوف تطارده لعناتهم ، ومهما تشدق البعض بانه حزب رائد عملاق وأنه يتعرض لحملة تشويه متعمدة فانه سيبقى الحزب الذي استأثر بالمال العام واجتهد ليحمي رموزه وقادته الذين تورطوا في شبهات كبرى ستقود حتما الى توسع دائرة الفساد .

وقال البروف :

أخطر تحدي يواجه رئيس الوزراء تاكل هيكل الدولة .

من جنايات الحكومة التي لاتغتفر اعتمادها سياسة التطهير التي أفرغت الخدمة المدنية من مضمونها وحاربت كل الكفاءات وأبعدت الآلاف عن وظائفهم واعتمدت سياسة الولاء والتمكين بدل الكفاءة ، وهذا الذي يقول البروف حسن مكي أنه سيواجه السيد رئيس الوزراء نتيجة طبيعة لقصر النظر الذي اعترى عرابو هذا النظام والسيد رئيس الوزراء أبرزهم فهو منذ مجيئ السلطة أحد أركانها وقد مارس إقصاء واضحا حتي لقادة حزبه وخاض معهم صراعات كسر عظم وبالذات في ولاية البحر الاحمر التي ظهر فيها مايشبه التنظيم الذي يحمل اسم اولاد ايلا وفي ولاية الجزيرة تشهد المعركة الضروس التي دارت في أروقة الحزب والمجلس التشريعي تشهد على عظم وفداحة ما حدث وليت الدكتور حسن مكي كان صريحا وخاطب السيد رئيس الوزراء بما جرى يومها وأنه قد تسبب في ذلك فكيف يأسي اليوم على تآكل هيكل الدولة .

وقال البروف :

الجوع والمسغبة يؤديان لازدهار الصناعات الخبيثة

اذن لابد من مساءلة المتسبب في تجويع الناس ومعاناتهم والتعامل بحسم وحزم مع هؤلاء الذين أوصلوا البلد الى هذا الحد من الانهيار.

البروف قال كلاما كثيرا وخرج بافادات صريحة وواضحة تكفي كل واحدة منها على حدة لمحاكمة الحكومة والقول ليس فقط بفشلها وانما استحقاقها العقاب الفوري فهل ياترى تنجح محاكمة الدكتور حسن مكي للحكومة في ردعها ؟.

الله تعالي ورسوله اعلم.