بالفيديو : بشة يسرق الكاميرا من الفنانة إنصاف مدني (كبيت الملح سكر)

قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة الفنان الشاب عثمان بشة بإعجاب كبير وذلك بعد ظهوره برفقة الفنانة المشهورة إنصاف مدني وهو يؤدي أغنية يقول مطلعها (كبيت الملح سكر) حيث نال بشة نصيب الأسد من تعليقات الإعجاب من قبل المتابعين ولم تنل النجمة إنصاف مدني سوى القليل من الإشارات.

المعلقون على ظهور الفنان وأداءه كالوا إليه المدح حث ذكر أحدهم قائلاً :(نجم النجوم عثمان بشه ربنا يوفقك يا مبدع) وقال آخر: ( ما شاء الله غنااااي وهجااااج حضرت ليهو حفله بقيت برقص ذي المجنونة مباااالغة) بينما كتب أحدهم قائلاً : ( بشششه الزوول البشوش موفق يا رب مزيد من التقدم أداء أكتر من رائع).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)