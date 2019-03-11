محاكمة نظاميين حاولا تجنيد ألف مقاتل من احدى القبائل للانضمام لحفتر

شرعت المحكمة في محاكمة نظاميين احدهما ينتمي لحركة مسلحة عقب ايقافهما بالحدود الليبية السودانية في طريق تجنيدهم (1000) مقاتل من احدي القبائل للقتال ضمن الكتائب الليبية بقوات حفتر .

وقطعت محكمة جرائم دارفور الكبري المنعقدة بجنايات الخرطوم شمال جلسة اخرى لسماع المتحري في الدعوي الجنائية ، يذكر ان البلاغ تمت احالته للمحكمة بواسطة مساعد مكتب مدعي جرائم دارفور بالخرطوم وكيل أعلي نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود وذلك عقب اكتمال التحقيقات مع المتهمين.

وبحسب المعلومات الاولية فان قوات الدعم السريع تمكنت من القبض على المتهمان بالحدود الليبية السودانية اثناء عودتهم من ليبيا وبحوزتهم نص اتفاقية مع احدي القبائل الليبية بتجنيد (1000)مقاتل للقتال ضمن صفوف حفتر عي ان تلتزم بتدريبهم القتالية وتسليحهم ، فيما ضبطت الدعم السريع حسب المصادر بحوزة المتهمين مركبات دفع رباعي ومبالغ مالية لعملة ليبية.

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