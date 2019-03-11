قرارات أصدرها رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر أيلا اليوم .. شاهد ماورد فيها ؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا قرارا اليوم الاثنين بشأن تخليص الحاويات التجارية والمهملات، قضى بأن يكون تخليص الحاويات التجارية حصريا بكل من الميناء الجنوبي بالبحر الأحمر ومحطة حاويات سوبا بالخرطوم، على أن تختص بقية محطات الحاويات بالولايات الأخرى بتخليص العفش الشخصي فقط، مع وقف العمل بتصديق المهملات في هيئة الموانئ لجميع الجهات.

وألغى القرار كافة التصديقات السابقة المتعلقة بالمهملات، وحصر جميع المهملات بالميناء وبيعها في مزاد علني وفقا لقانون الجمارك والضوابط الأخرى بالتنسيق بين هيئة الموانئ البحرية وهيئة الجمارك بحسب وكالة سونا.

ووجه القرار وزارات الداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والنقل والتنمية العمرانية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

على صعيد أخر، أصدر أيلا قرارا بوقف الصيد شبه الصناعي (الجرف) بمنطقة الجرف القاري بساحل البحر الأحمر.

ووجه القرار وزارتي رئاسة مجلس الوزراء وديوان الحكم الاتحادي (حكومة ولاية البحر الأحمر) والجهات الأخرى المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.