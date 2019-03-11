الخارجية: ترتيبات لإنطلاقة الحوار السوداني الأوروبي أواخر مارس

كشفت مصادر بوزارة الخارجية عن ترتيبات لإنطلاقة الحوار السوداني الأوروبي المقرر له أواخر مارس الجاري.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع في تصريح بحسب (smc) إن الحوار السوداني الأوربي يأتي بغرض تعميق العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات بجانب مناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك وقضايا السلام بالبلاد وكيفية الدعم اللاجئين خاصة وأن السودان يستقبل أعداداً كبير منهم وبصورة يومية.

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ولم يستبعد المصدر مناقشة كيفية إسهام الإتحاد الأوروبي في تخفيف ديون السودان الخارجية .

وكان وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد قد أجري محادثات في مقر الإتحاد الأوروبي ببروكسل نوفمبر الماضي، حيث ناقش اللقاء العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)