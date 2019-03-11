نيابة الطوارئ: أحكام بالسجن والغرامة لمدانين بتجارة العملة وتهريب الذهب

كشفت النيابة العامة للطوارئ عن ضبط ومحاكمة (3) متهمين في تجارة العملة بجانب متهمين آخرين بتهريب الذهب وإصدار أحكام مختلفة في مواجهتهم.

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وقالت مصادر بالنيابة بحسب (smc) أن المتهم الأول ضُبطت بحوزته (30) الف ريال سعودي و (9) الف و(500) روبية هندية وأمرت المحكمة بسجنه (6) سنوات ودفع غرامة قدرها (100) الف جنيه مع مصادرة المبلغ، مشيراً إلي أن المتهم الثاني ضُبطت بحوزته (13) الف ريال سعودي وأمرت المحكمة بحبسه (6) شهور ودفع غرامة (100) الف جنيه مع مصادرة المبلغ، مضيفاً أن المتهم الثالث ضُبطت بحوزته (8) الف دولار وأمرت المحكمة بحبسه (6) شهور مع دفع الغرامة.

وفي سياق متصل كشف المصدر عن ضبط متهمين بتهريب (300) جرام ذهب تمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن (3) سنوات مع مصادرة الكمية المضبوطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)