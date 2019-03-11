والي سنار يمنع بيع الأراضي الحكومية وإيجار المشاريع للأجانب

أصدر والي ولاية سنار، الفريق مهندس عيسى إدريس بابكر، قرارات صارمة بمنع بيع الأراضي الحكومية إلا بالرجوع للوالي، وعدم إيجار المشاريع الحدودية للأجانب، لتقنين الوجود الأجنبي وتشجيعاً للاستثمار، وحذر من تداول الوقود في مواعين غير الطلمبات.

وشدد بابكر على أهمية فصل السلطات التنفيذية والرقابية والعدلية، بهدف تنظيم وإدارة العمل وضبط وإحكام السيطرة على المتفلتين حماية لموارد الولاية، وأرجع بابكر عملية استيراد وتوزيع الوقود (العملية الفنية) للإدارة العامة للبترول.

وأكد بحسب الشروق – أن اللجنة الأمنية المشتركة (القوات المسلحة والأمن والشرطة) مسؤولة عن المراقبة وضبط وحسم التفلتات، وأشار إلى أن الوقود مكانه الطلمبات، وغير مسموح بتداوله في أي مواعين أخرى، وأعلن منح وقود المشاريع الزراعية والطواحيين والوابورات عبر تصديق رسمي، وأوضح أن العملية الفنية فيما يخص الدقيق من اختصاص جهاز الأمن والمخابرات فيما أوكل الرقابة للجنة الأمنية المشتركة، وكشف عن عبوات خاصة بالدقيق المدعوم تمثل قوتاً لشرائح المواطنين يمنع المتاجرة بها خارج الإطار المعروف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)