نائب البشيرعن فرض الطوارئ: هدفها الحفاظ على أمن وسلامة الوطن

قال نائب الرئيس السوداني، عثمان محمد كبر، إن قانون الطواريء يهدف إلى تعزيز مسيرة الاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

ودعا كبر لدي مخاطبته اليوم الاثنين لقاء القوات النظامية بالولاية الشمالية، كافة القوات للعمل في تناغم وتنسيق تام ، لمواجهة الحملات التي تستهدف استقرار وثروات الشعب السوداني و تخريب الاقتصاد الوطني.



وأشاد نائب الرئيس، بتضحيات القوات النظامية علي مر تاريخ البلاد الوطني ، وبذلها الغالي والنفيس من أجل رفعة وتقدم السودان .