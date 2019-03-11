قال نائب الرئيس السوداني، عثمان محمد كبر، إن قانون الطواريء يهدف إلى تعزيز مسيرة الاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة الوطن .
ودعا كبر لدي مخاطبته اليوم الاثنين لقاء القوات النظامية بالولاية الشمالية، كافة القوات للعمل في تناغم وتنسيق تام ، لمواجهة الحملات التي تستهدف استقرار وثروات الشعب السوداني و تخريب الاقتصاد الوطني.
وأشاد نائب الرئيس، بتضحيات القوات النظامية علي مر تاريخ البلاد الوطني ، وبذلها الغالي والنفيس من أجل رفعة وتقدم السودان .
كانت هذه تفاصيل خبر نائب البشيرعن فرض الطوارئ: هدفها الحفاظ على أمن وسلامة الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.