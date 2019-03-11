رسميا.. "زيدان" مديرا فنيا لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً للفريق الأول لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري حتي يونيو 2022. ونشر النادي بيان رسمي منذ دقائق عبر موقعه بالإنترنت، أكد فيه إقالة الأرجنتيني سولاري ومنح زيدان مهمة تدريب الفريق حتي 30 يونيو 2022. واكد النادي على أن الرئيس بيريز سوف يظهر أمام وسائل الإعلام في تمام الساعة 8 مساءا في قاعة الصحافة في ملعب البرنابيو لتقديم زيدان. وقرر ريال مدريد إسناد مهمة تدريب الفريق الأول للفرنسي زين الدين زيدان بعد خيبة الأمل الكبيرة عقب الإقصاء من دوري الابطال وكأس إسبانيا والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

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