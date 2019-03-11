والي كسلا يعد بحسم ملفات تمليك وبيع أراضٍ وعربات حكومية

تعهد والي ولاية كسلا، الفريق الركن محمد منتي عنجر، بحسم ما راج عن تمليك أراضٍ وعربات حكومية في عهد والي الولاية السابق، وقطع بالقول “ليس هدفنا التجريم أو التشنيع والتشويش على الآخرين، بل هدفنا إحقاق الحق”.

وقال عنجر بحسب الشروق – خلال مخاطبته نواب المجلس التشريعي بالولاية “الآن بحوزتي تفاصيل الملفين وأقوم بدراستهما بتأنٍ وتمحيص من أجل اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة، وسترون قريباً جداً النتائج”.

Advertisements

من جهتهم، عبر مجموعة من نواب المجلس التشريعي عن سخطهم واستيائهم من والي الولاية السابق، متهمين إياه بالتجاوزات في توزيع الأراضي السكنية والاستثمارية إلى جانب تمليكه للعربات الحكومية لغير المستحقين من الموظفين وبمبالغ مالية زهيدة، مقارنة بقيمة العربات الحقيقية في السوق، مما اعتبر النواب التصرف من قبل الوالي بغير القانوني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)