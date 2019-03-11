وزارة الثقافة الجزائرية تستعيد قطع أثرية مسروقة من أقدم متحف بالبلاد

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، الاثنين، استعادة كافة القطع المسروقة من أقدم متاحف الجزائر الذي تعرض للتخريب، الجمعة، احتجاجا على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ويعد المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية الذي تم تدشينه عام 1897 إبان فترة الاستعمار الفرنسي، أحد أقدم المتاحف في أفريقيا، ويغطي حقبة تمتد على 2500 عام من تاريخ الفن في الجزائر.