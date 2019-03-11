أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، الاثنين، استعادة كافة القطع المسروقة من أقدم متاحف الجزائر الذي تعرض للتخريب، الجمعة، احتجاجا على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ويعد المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية الذي تم تدشينه عام 1897 إبان فترة الاستعمار الفرنسي، أحد أقدم المتاحف في أفريقيا، ويغطي حقبة تمتد على 2500 عام من تاريخ الفن في الجزائر.
وأوضح وزير الثقافة الجزائري، عزالدين ميهومي "التحريات المعمقة التي قامت بها مصالح الأمن مكنت من استرجاع كافة المقتنيات التي تعرضت الجمعة الماضية للنهب من المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف ميهومي، أن الجناح المتضرر من الحريق تقرر إغلاقه بغرض إعادة ترميمه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الثقافة الجزائرية تستعيد قطع أثرية مسروقة من أقدم متحف بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.