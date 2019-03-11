محاولة تسلل فاشلة بالجوف أدت إلى مصرع 13 حوثياً

قتل 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الإثنين، في مواجهات ضد الجيش اليمني في مديرية المتون، غربي محافظة الجوف.

وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد ركن طه شمسان المعمري، أن المواجهات اندلعت بعد محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل إلى مجمع المتون، حسب موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.

وأوضح المعمري أن الجيش أحبط محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح أخرين.

في غضون ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، طقماً تابعاً لميليشيا الحوثي، شمالي المديرية ذاتها، ما أدى إلى تدميره ومصرع وإصابة من كان على متنه.