قتل 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الإثنين، في مواجهات ضد الجيش اليمني في مديرية المتون، غربي محافظة الجوف.
وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد ركن طه شمسان المعمري، أن المواجهات اندلعت بعد محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل إلى مجمع المتون، حسب موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.
وأوضح المعمري أن الجيش أحبط محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح أخرين.
في غضون ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، طقماً تابعاً لميليشيا الحوثي، شمالي المديرية ذاتها، ما أدى إلى تدميره ومصرع وإصابة من كان على متنه.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة تسلل فاشلة بالجوف أدت إلى مصرع 13 حوثياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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