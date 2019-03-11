- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
تعاقد الهلال مع سليم محمد صانع ألعاب الأمل عطبرة، لثلاث سنوات عصر اليوم في خانة قائد الفريق محمد أحمد بشة الذي أعلن اعتزاله اللعب بعد تأهل الفريق لمجموعات الكونفدرالية.
وسيظهر سليم غد في التدريب الذي يجريه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..الهلال يتعاقد مع سليم لثلاث سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.