تجار السمسم يعاودون البيع داخل البورصة بالقضارف

الخليج 365 :

كشف عدد من التجار عن معاودة بورصة المحاصيل بولاية القضارف للبيع من داخل البورصة بعد أن توقفت لفترة (6) أيام عن البيع حيث كان البيع يمارس من خارج البورصة فقط بوضع أسعار غير حقيقية, مؤكدين أن أسعار البورصة أمس سجلت أعلى سعر 5,151 جنيه للقنطار وبلغت كمية الوارد 13,270 جوالاً, مشيرين إلى أن تفعيل القوانين الخاصة بضبط الأسواق ساهمت في مزاولة البورصة لعملها ومحاربة الظواهر السالبة التي تمارس داخل السوق.

وأكد مسؤول التسويق ببورصة ولاية القضارف محمد علي صالح مزاولة البورصة لعملها بعد أن توقفت مؤخراً, كاشفاً عن أن كمية المعروض من السمسم بالبورصة بلغ 13,270 جوالاً, وقال لـ (السوداني) إن أعلى سعر بالبورصة 5,151 جنيهاً للقنطار بينما بلغ أدنى سعر للقنطار 5,70 ألف جنيه وبلغ متوسط الأسعار 5,118 جنيهاً للقنطار, مؤكداً أن هذه الأسعار من داخل البورصة ولا يوجد بيع خارجها, لافتاً إلى أن تقنين القوانين الخاصة بالأسواق تساهم في منع الممارسات السالبة وضبط الأسواق.

وأكد التاجر ببورصة القضارف رحمة الله النصيح مزاولة عمليات البيع والشراء بالبورصة, وقال لـ (السوداني) بلغ سعر القنطار 5,151 جنيهاً وهذا السعر موازٍ للسعر الخارجي ويعتبر مجزياً, مؤكداً على أن هذا السعر أدى إلى وجود قوى شرائية بالبورصة إلى جانب أنه ساهم في زيادة وارد السمسم للبورصة.

وأشار المزارع بولاية القضارف حافظ الحاج إلى أن سعر قنطار السمسم بلغ 5,151 جنيهاً ببورصة الولاية أمس, لافتاً لاستمرار البيع بالبورصة بعد أن توقف لفترة أسبوع, وقال لـ (السوداني) إن هذا السعر موازٍ للسعر الذي يتم البيع به خارج البورصة. وأضاف هذا السعر مجزٍ ومــُرضٍ للمزارعين مقارنة بأسعار السمسم في الأسبوع المنصرم.