انخفاض كبير في أسعار الخضروات باسواق العاصمة

الخليج 365 :

كشفت جولة عن انخفاض كبير في أسعار أنواع الخضروات كافة بكل أسواق العاصمة القومية، وشمل الإنخفاض الأسواق الطرفية بالأحياء .

وأرجع التجار أسباب التراجع إلى ظهور الإنتاج بكميات كبيرة بالأسواق، منوهين إلى أن الوارد الكبير من إنتاج الولايات للخضروات أدى الى إحداث حالة الوفرة وتراجع في الأسعار خاصة في الفترة المسائية التي تشهد فيها الأسعار تراجعاً كبيراً .

وقال تاجر خضروات في حديثه بأن هذه الأيام تشهد ظهور إنتاج لأغلب الخضروات، وأن الوارد الكبير من الخضروات أدى إلى حالة من الإرتياح وسط المواطنين، مؤكداً على أن القوة الشرائية معقولة بالرغم من إنعدام السيولة .

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مشيراً إلى أن غالبية المشترين من قبلة الموظفين والعمال في الفترة المسائية بعكس ربات المنازل، منوهاً إلى أن أسعار كيلو الطماطم أنخفضت إلى (15) جنيهاً في الأوقات العادية لينخفض أكثر في الفترة المسائية الى (10) جنيهات، وبلغ سعر كيلو البازنجان، الجذر، الكوسا، والخيار (15) جنيهاً وفي المساء (10) جنيهات .

كما انخفض سعر كيلو البامية إلى (30) جنيهاً، بينما تراجع سعر كيلو القرع إلى (10 -15) جنيهاً، وتراجع سعر كيلو الفلفلية إلى (15) جنيهاً، فيما تراجع سعر ربع البصل إلى (70) جنيهاً .

وأرجع التجار التراجع في الفترة المسائية وبحسب صحيفة الأخبار، إلى إرتفاع تكلفة التخزين وتخوف التجار من تلف الخضروات لذلك يلجأون للبيع بأسعار منخفضة بدلاً من تكبدهم للخسائر .