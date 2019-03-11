مباراة الهلال والاشانتي.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** دفاع الهلال فشل في المحافظة علي هدف وليد الشعلة الذي جاء في الشوط الأول وسمح للاشانتي باحراز هدف التعادل ولم يتبق من نهاية المباراة سوي عشرة دقائق ليتأخر صعود الازرق الي دور الثمانية حتي موعد مباراته الاخيرة امام ناكانا ولا طريق أمامه الا النصر لان الاشانتي لن يفرط في مباراته امام زسكو وزسكو خارج المنافسة ونقر هنا أن هدف الاشانتي في شباك جمال سالم كان من تسلل واضح

** للحق حامت شبهات حول نتيجة مباراة المريخ والوادي نيالا بل اتهم بعض الكتاب المريخ بالتواطؤ وبما انني شاهدت المباراة من صافرة البداية وحتي النهاية ابرئ المريخ تماما من التهمة الباطلة واؤكد أن الوادي أدي بقوة وجدية وعزيمة وقلب الموازين في آخر ثلث ساعة وانتزع نقطة غالية مستغلا تراخي لاعبي الأحمر …والوادي كان دافعه اكبر .. والمريخ نادي كبير اكبر من هذه الترهات وسبق وان خسر كثيرا في الاقاليم لاسباب مختلفة ولو بذل افراده قليلا من الجهد في مباراة الوادي لحافظوا علي تقدمهم واتقوا الشبهات ..والوادي حتي لو كان انتصر بجدارة سيقول الشارع المريخ ( فاتح) وهذه مشكلة يصعب علاجها ..والان يلتقي المريخ بهلال الابيض مساء الجمعة المقبل ويدور حديث كثير حول اللقاء وما نرجوه أن يثبت المريخ أنه نادي كبير وفوق الشبهات ويخرس كل الألسن التي تلوك الكثير خاصة وان المباراة بالقلعة الحمراء وممنوع أي تراخي والجماهير ستراقب جيدا والمورداب ( الزعلانين ) من التعادل في نيالا ينتظرون فوز الزعيم مساء الجمعة وهذا لا يمنع القول أن من حق هلال التبلدي أن يلعب وان يجتهد وينتصر والمباراة مصيرية بالنسبة له والهزيمة تعني عدم صعوده لدوري النخبة ومشاركته في دوري الصعود والهبوط وهذا لا يليق باسمه وتاريخه

** في كل يوم نطالع اخبار عن اللاعب سومانا وعودته للمريخ والأمر لم يحسم حتي امس والضجة كبيرة والمريخ لم يتأثر بغياب سومانا وفي غيابه صعد لنصف النهائي العربي وتصدر مجموعته في الدوري الممتاز وصعد لدوري النخبة وإذا عاد سومانا أهلا وسهلا وإذا لم يعد في ستين ومسيرة المريخ لن تتوقف

** بكري المدينة عاد للخرطوم امس ولا أدري هل يتمكن من المشاركة في مباراة هلال الابيض أما مازال للمزيد من تمارين الإعداد وطبعا المهم أن يشارك في معركة هزيمة النجم

** حسرة كبيرة في الهلال علي ضياع عماد الصيني والذي اختار المريخ عن رغبة حقيقية ونبارك للهلال مهاجم الأمل سليم متواضع المستوي ونتمنى أن يقوده لإحراز البطولة الإفريقية

** باب التسجيلات يقفل مساء بعد غد الأربعاء والانباء تتحدث عن مفاوضات المريخ مع محترف أجنبي مهاجم واخشي أن ندخل في حكاية السيستم قفل والسيستم قفل

** يدور الحديث عن تسجيل الثنائي البرازيلي في المريخ ونتسأل هم ديل ما عندهم أي حاجة بس قاعدين منتظرين المريخ وان كانا يتمتعان بمستوي لماذا لم تفاوضهم الأندية الأخري ولماذا ينتظران كل هذا الوقت

** ماذا فعل مجلس المريخ في قضية إعادة تسجيل ضفر والذي غادر الكشف بضعف المستوي وتجاهلته كل الأندية

** مر عام كامل علي رحيل زميلنا وصديقنا صلاح دهب عن هذه الدنيا الفانية ..مرت سنة دون أن نشعر ونحن نلهث ونصارع ظروف الحياة ولكن لم يغيب صديقنا العزيز عنا لحظة واحدة وهو معنا عندما نكتب وعندما نمر بكل الأماكن التي كان يتواجد فيها وعندما نطالع أحرف زوجته المكلومة ام وضاح عبر الصحف وفقيدنا العزيز زاملته في صحف الايام والسياسة والإنقاذ الوطني وربطتني به علاقة حميمة وكنا نختلف ولكن في حدود الأدب والاختلاف لا يستمر أكثر من ساعات وان أن لن انسي زكريات ومواقف تظل في الوجدان ..الرحمة والمغفرة للأخ صلاح دهب ونسأله تعالي أن يسكنه في عليين

** الأهلي القاهري خسر امس الأول امام فيتا كلوب الكنغولي في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وقامت الدنيا ولم تقعد وتعرض لاعبوه لنقد عنيف من الصحافة

** نتمني أن ينهي مجلس المريخ مسلسل تسجيل عماد الصيني اليوم …قرفنا

** ان كانت ضربة الجزاء وسيلة جبانة لإحراز الأهداف فالقرعة وسيلة جبانة لحسم نتائج المباريات وهلال الساحل تعرض للظلم بسبب القرعة التي أبعدته من الدوري التأهيلي والعدل كان يقتضي إقامة مباريات فاصلة بين الأندية المتصارعة ..قرعة ليه يا ابا قبة

** دوري النخبة يبدأ بعد منتصف أبريل وبعد عودة المريخ حاملا كأس العرب باذن الله

** لو بتحلم في منامك قول احبك

** آخر دبوس

** أي اتجاه لإعادة تسجيل صفر في المريخ ردة كبيرة