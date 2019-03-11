خطوه نحو التأهل.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ حقق الهلال الاهم وكسب نقطه غاليه من خارج ملعبه .

@ ظل الازرق متفوقاً حتي دقائق المباراة الاخيره لكن الحظ ادار ظهره في الخواتيم .

@ عموماً يظل الهلال الفريق الوحيد في مجموعته الذي يحصد نقاط من خارج الارض .

@ الهلال وصل للنقطه (8) ولا بديل له غير الفوز للتأهل .

@ بامكان الاشانتي الفوز في مباراته القادمه على زيسكو و الوصول للنقطه (10)

@ ناكانا صاحب ال (9) يكفيه التعادل مع الهلال للتأهل .

@ اذن لا سبيل امام الهلال الا بالانتصار على ناكانا .

@ بالتلاحم سينتصر الهلال بل ويتصدر مجموعته .

@ الهلال لدور الثمانيه باذن الله .

@ غداً نعود للمباراة بالتفاصيل .

⚽ محمود صالح ذهب لكردنه وعرض عليه الصيني باعتباره ابن الهلال .

@ كردنه اعتذر عن قبول اللاعب لكن سمسار هلالي يطارد اللاعب !!

@ حتى بعد اغلق اللاعب هاتفه تمت مطاردته عبر هاتف والدته !!

@ السؤال من يدير الهلال ؟ رئيس النادي ام سمسار !!

@ كيف يقر من ليس له اي صفه اداريه بانه من حوّل لاعبي الهلال لاهلي الخرطوم وانه من يتحكم في الاعارات !! .

@ لا نقول ان رئيس الهلال ومجلسه قاعدين سااااي او مجرد دمى لكنا نقول ان عدم الرد على ما اورده السمسار يؤكد ان الهلال يُدار من الخارج .

⚽ لا خلاف على موهبة سليم عطبره لكن السؤال .. هل يحتاج الهلال للاعب وسط ؟؟

@ ما حاجتنا لسليم والكنبه تحتشد بالثعلب ودراج وفارس وشيبوب وبشه؟

@ ما حاجتنا لليبي فيتوري ؟

@ هل هناك لاعب ناجح يترك لندن ليأت للعرضه جنوب ؟

@ مدرب المريخ طلب الصيني ومنتصر السلاطين ومدرب الهلال لا علاقة له بالتسجيلات !!

@ هلال السمسار اسوأ هلال .

@ الهلال بحاجة لرئيس صاحب شخصيه وغير منقاد .

@ حليل الحكيم والارباب والبرير .

⚽ مشاورات في نادي الخرطوم الوطني لاستقالة المجلس الحالي بكامله تمهيداً لعودة الحرس القديم واهل النادي الحقيقين .

@ الخرطوم الوطني عُرف بالنفيدي واركان حربه اما قياده النادي الحالي فاغراب .

@ الشارع الرياضي يعرف مجدي مامون ، نقه ، هشام ، الفريق ابوبكر ، وقيع الله ، هشام ولا يعرف الوافدين الجدد .

@ الغدر وعدم الوفاء ليست من صفات النفيدي لذلك اجزم بانه سيعود للحق ولاهل الدار الحقيقين .

@ احدهم مكانه النادي الاهلي .

⚽ بعد اقالة والي البحر الاحمر وتعين وال جديد باتت استضافة اجتماعات عمومية الاتحاد العام ببورتسودان في خبر كان .

@ اتحاد طه فكي كان قد طلب من حكومة الولايه ملياري جنيه لتغطية نفقات الاجتماعات لكن الوالي الجديد لن يعتمد المبلغ .

@ فشل اول مشروعات طه فكي امر مؤسف .

@ على اتحاد طه فكي الاعتماد على موارده الذايته حتي لا يدخل في مثل هذه المواقف المحرجه .