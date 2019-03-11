خطوه نحو التأهل.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ حقق الهلال الاهم وكسب نقطه غاليه من خارج ملعبه .
@ ظل الازرق متفوقاً حتي دقائق المباراة الاخيره لكن الحظ ادار ظهره في الخواتيم .
@ عموماً يظل الهلال الفريق الوحيد في مجموعته الذي يحصد نقاط من خارج الارض .
@ الهلال وصل للنقطه (8) ولا بديل له غير الفوز للتأهل .
@ بامكان الاشانتي الفوز في مباراته القادمه على زيسكو و الوصول للنقطه (10)
@ ناكانا صاحب ال (9) يكفيه التعادل مع الهلال للتأهل .
@ اذن لا سبيل امام الهلال الا بالانتصار على ناكانا .
@ بالتلاحم سينتصر الهلال بل ويتصدر مجموعته .
@ الهلال لدور الثمانيه باذن الله .
@ غداً نعود للمباراة بالتفاصيل .
⚽ محمود صالح ذهب لكردنه وعرض عليه الصيني باعتباره ابن الهلال .
@ كردنه اعتذر عن قبول اللاعب لكن سمسار هلالي يطارد اللاعب !!
@ حتى بعد اغلق اللاعب هاتفه تمت مطاردته عبر هاتف والدته !!
@ السؤال من يدير الهلال ؟ رئيس النادي ام سمسار !!
@ كيف يقر من ليس له اي صفه اداريه بانه من حوّل لاعبي الهلال لاهلي الخرطوم وانه من يتحكم في الاعارات !! .
@ لا نقول ان رئيس الهلال ومجلسه قاعدين سااااي او مجرد دمى لكنا نقول ان عدم الرد على ما اورده السمسار يؤكد ان الهلال يُدار من الخارج .
⚽ لا خلاف على موهبة سليم عطبره لكن السؤال .. هل يحتاج الهلال للاعب وسط ؟؟
@ ما حاجتنا لسليم والكنبه تحتشد بالثعلب ودراج وفارس وشيبوب وبشه؟
@ ما حاجتنا لليبي فيتوري ؟
@ هل هناك لاعب ناجح يترك لندن ليأت للعرضه جنوب ؟
@ مدرب المريخ طلب الصيني ومنتصر السلاطين ومدرب الهلال لا علاقة له بالتسجيلات !!
@ هلال السمسار اسوأ هلال .
@ الهلال بحاجة لرئيس صاحب شخصيه وغير منقاد .
@ حليل الحكيم والارباب والبرير .
⚽ مشاورات في نادي الخرطوم الوطني لاستقالة المجلس الحالي بكامله تمهيداً لعودة الحرس القديم واهل النادي الحقيقين .
@ الخرطوم الوطني عُرف بالنفيدي واركان حربه اما قياده النادي الحالي فاغراب .
@ الشارع الرياضي يعرف مجدي مامون ، نقه ، هشام ، الفريق ابوبكر ، وقيع الله ، هشام ولا يعرف الوافدين الجدد .
@ الغدر وعدم الوفاء ليست من صفات النفيدي لذلك اجزم بانه سيعود للحق ولاهل الدار الحقيقين .
@ احدهم مكانه النادي الاهلي .
⚽ بعد اقالة والي البحر الاحمر وتعين وال جديد باتت استضافة اجتماعات عمومية الاتحاد العام ببورتسودان في خبر كان .
@ اتحاد طه فكي كان قد طلب من حكومة الولايه ملياري جنيه لتغطية نفقات الاجتماعات لكن الوالي الجديد لن يعتمد المبلغ .
@ فشل اول مشروعات طه فكي امر مؤسف .
@ على اتحاد طه فكي الاعتماد على موارده الذايته حتي لا يدخل في مثل هذه المواقف المحرجه .
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