ده مانجما يكتل حلمنا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بالامس شاهدت النجم والصفاقسي

*برغم جمال اللقاء

*الا اني خرجت بحقيقة مفادها

*ده مانجما بكتل حلمنا

*الحلم العربي

*وفي نفس الوقت

*ده مانجما بنتخطاهو بالامنيات فقط

*ان اردنا فعلا تخطي النجم والتأهل علي حسابو

*لازم يزيد تكاتفنا ونسكت الاصوات النشاذ التي فشلت في الانصهار مع مجموعة الانصار لنصرة الزعيم

*نحتاج تأهيل كامل للاولاد وتجهيز كل العتاد

*نحتاج لوحدة صف مريخي

*في حدها الادني وحدة صف جماهيري

*نحتاج للارتفاع لمستوي الحدث

*بوادر الفرقة التي بدأت تلوح في الافق من جديد

*تستطيع ان تخرجنا من الجنة وسقطها اذا باريناها وتركنا اعداد العدة للمعركة

*لذا

*النداء عندي

*من فشل في الانصهار ننساهوا

*ولانضيع زمننا معاهو

*ومصيرو يلحق بقطار الانجاز

*ولكن في عربة الفرملة

*لن يستطع احدا اقصاء احد

*فالقطار ملك للجميع

*تركب من المحطة البتريحك وتنزل في المحطة البتريحك

*ولكن لن يتوقف القطار

*المهم

*نفرة الجار مستمرة

*وهاهم كخلية النحل يعملون

*وهاهي التبرعات تنهال علي المبادرة

*القطب علي الفادي التزم بدعمه للمبادرة في هذه المرحلة بمائة مليون سيسلمها لاهل المبارة اليوم

*ووعد بدعومات اخري

*يافادني

*المية كان كاش حبابها

*وكان شيك مية وعشرين ياحبيب

*ايها الناس

*نفرة الجار تحتاج تاني اقل شئ لاتنين مليار

*يلا ياقروباتنا الحبيبة

*ويلا يا اعضاء مجلس الشرف

*الاكتفاء بالعشرين الاولي لايكفي

*المفروض عشرينات سنوية

*بس المرة دي حولوها لنفرة الجار

*حتي تكتمل الصورة

*ايها الناس

*معركة النجم معركة حياة او حياة

*يجب ان نتمسك بالحياة بقوة

*وعلي من لم يركب قطار الانجاز لسه

*ان يتمسك بالحياء

*علي الاقل الي حين التأهل للنهائي

*لبنت

*وجماهير المريخ الواعية مابتديها الطير

*يبقي

*نردد مع صدي هتاف هاشم الزبير

*مريييييخونا

*لنزأر قوة

*قوة وحرية وكل معني جميل

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*رغم الحاصل فينا

*الجزارين ولا شغالين بينا

*يشيلوا ويجزروا فينا

*تاني اللحمة الا نأجرها ياوالينا

*اما الهوت دوق اكيد في الجنة بيلينا

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال كعب الكيري ده

والي لقاء

سلك