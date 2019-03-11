ده مانجما يكتل حلمنا.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*بالامس شاهدت النجم والصفاقسي
*برغم جمال اللقاء
*الا اني خرجت بحقيقة مفادها
*ده مانجما بكتل حلمنا
*الحلم العربي
*وفي نفس الوقت
*ده مانجما بنتخطاهو بالامنيات فقط
*ان اردنا فعلا تخطي النجم والتأهل علي حسابو
*لازم يزيد تكاتفنا ونسكت الاصوات النشاذ التي فشلت في الانصهار مع مجموعة الانصار لنصرة الزعيم
*نحتاج تأهيل كامل للاولاد وتجهيز كل العتاد
*نحتاج لوحدة صف مريخي
*في حدها الادني وحدة صف جماهيري
*نحتاج للارتفاع لمستوي الحدث
*بوادر الفرقة التي بدأت تلوح في الافق من جديد
*تستطيع ان تخرجنا من الجنة وسقطها اذا باريناها وتركنا اعداد العدة للمعركة
*لذا
*النداء عندي
*من فشل في الانصهار ننساهوا
*ولانضيع زمننا معاهو
*ومصيرو يلحق بقطار الانجاز
*ولكن في عربة الفرملة
*لن يستطع احدا اقصاء احد
*فالقطار ملك للجميع
*تركب من المحطة البتريحك وتنزل في المحطة البتريحك
*ولكن لن يتوقف القطار
*المهم
*نفرة الجار مستمرة
*وهاهم كخلية النحل يعملون
*وهاهي التبرعات تنهال علي المبادرة
*القطب علي الفادي التزم بدعمه للمبادرة في هذه المرحلة بمائة مليون سيسلمها لاهل المبارة اليوم
*ووعد بدعومات اخري
*يافادني
*المية كان كاش حبابها
*وكان شيك مية وعشرين ياحبيب
*ايها الناس
*نفرة الجار تحتاج تاني اقل شئ لاتنين مليار
*يلا ياقروباتنا الحبيبة
*ويلا يا اعضاء مجلس الشرف
*الاكتفاء بالعشرين الاولي لايكفي
*المفروض عشرينات سنوية
*بس المرة دي حولوها لنفرة الجار
*حتي تكتمل الصورة
*ايها الناس
*معركة النجم معركة حياة او حياة
*يجب ان نتمسك بالحياة بقوة
*وعلي من لم يركب قطار الانجاز لسه
*ان يتمسك بالحياء
*علي الاقل الي حين التأهل للنهائي
*لبنت
*وجماهير المريخ الواعية مابتديها الطير
*يبقي
*نردد مع صدي هتاف هاشم الزبير
*مريييييخونا
*لنزأر قوة
*قوة وحرية وكل معني جميل
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*رغم الحاصل فينا
*الجزارين ولا شغالين بينا
*يشيلوا ويجزروا فينا
*تاني اللحمة الا نأجرها ياوالينا
*اما الهوت دوق اكيد في الجنة بيلينا
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال كعب الكيري ده
والي لقاء
سلك
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