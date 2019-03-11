الجيش المصري يعلن مقتل 3 عسكريين و46 مسلحا في شمال سيناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الجيش المصري، الاثنين، مقتل 3 عسكريين و46 مسلحا خلال عمليات في سيناء شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان متلفز للجيش، نشره المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، تحدث فيه عن “جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية”، دون تحديد موعد.

وأوضح أنه تم “القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء (شمال شرق)”، مشيرا إلى تدمير القوات الجوية 15 مقرا لتلك العناصر.

وأشار إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات، قتل 3 جنود في الاشتباكات.

وقامت القوات الجوية، وفق البيان، باستهداف وتدمير 17 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود في الاتجاه الجنوبى، كما تم استهداف 10عربات بالاتجاه الغربى، دون توضيح وجود ضحايا جراء الاستهداف أم لا.

وأوضح البيان أنه “تم القبض على 100 عنصر من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

وأشار إلى”قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات”.

ولفت إلى أنه تم “اكتشاف وتدمير عدد 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي برفح”، المتاخم لقطاع غزة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2015، بدأ الجيش المصري ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.

ومنذ فبراير/ شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، وتشهد مناطق متفرقة بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت مؤخرا.

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