“النفط”: حصة فورية من الوقود لقطاع التعدين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شدد وكيل وزارة المعادن بوزارة النفط والغاز والمعادن د. عبدالجابر عثمان مرعي، على ضرورة انسياب وتوفر الوقود لقطاع التعدين، كاشفاً عن تخصيص حصة فورية مقدرة وفق معايير مدروسة للتعدين وتكوين غرفة طوارئ لمتابعة الأمر.
وترأس الوكيل، مساء الأحد، بمباني الوزارة اجتماعاً خاصاً بالوقود ضم المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، ومدير إدارة التوزيع بوزارة النفط والغاز والمعادن، وأكد على أهمية قطاع التعدين وإسهامه الواضح في دعم الاقتصاد القومي.
ووجه وكيل الوزارة بحسب الشروق – باستمرار حصر الآليات المستخدمة في قطاع التعدين لمعرفة الاستهلاك ووضع الضوابط الخاصة بالتوزيع بالتنسيق مع الولايات، مبشراً باستمرار مشروع الإحاطة بالإنتاج.
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