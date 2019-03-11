كشفت تقارير إسبانية، عن موعد الإعلان عن عودة زين الدين زيدان للقيادة الفنية بنادي ريال مدريد وهو الخبر الذي ينتظر جمهور البرنابيو بفارغ الصبر. وأكد راديو أسبانيا، أن الإعلان عن تولي زيدان قيادة الفريق سيكون الليلة بعد اجتماع مجلس الإدارة الساعه 8 بتوقيت مكة.وكشف الراديو الأسباني، كواليس التفاوض مجدداً مع زيدان حيثُ طلب بيريز في البداية من بوتراجينيو اقناع زيدان ولكن في نهاية المطاف الرئيس بنفسه هو من أقنع زيدان بالعودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في هذا الموعد.. "زيدان" مديرا فنيا لريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.