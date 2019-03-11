"سولاري" يودع لاعبي ريال مدريد

ودع الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لاعبي النادي الملكي اليوم الإثنين، بعدما اقترب الإعلان رسميًا عن رحيله.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإنم سولاري يدرك أن يواجه تهديدًا كبيرًا، بعد خروج ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في أسبوع واحد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سولاري ودع جميع العاملين في النادي الملكي، في ظل اقتراب الميرنجي من الإعلان عن إقالة المدرب منم منصبه مساء اليوم.

وتابعت ماركا أن إدارة النادي الملكي تشعر أن الوضع غير قابل للإصلاح، وأن تغيير المدرب سيكون على وضع مؤقت حتى نهاية الموسم.