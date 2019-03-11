"البرلمان": القوات النظامية خط أحمر ولن نسمح المساس بها

حذرت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني من المساس بالقوات النظامية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية هي صمام الأمان ورمز لسيادة البلاد وخط أحمر لايمكن تجاوزه.



وقال اللواء الهادي آدم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، عضو اللجنة الطارئة لـ"المركز السوداني للخدمات الصحافية"، إنه ومنذ بدء الحراك الحالي كانت هناك محاولات لخلق فتنة وسط القوات النظامية، إلا أن وعي هذه القوات أفشل هذه المحاولات، موضحًا أن هناك حملات تقودها بعض الجهات المعارضة لتشوية صورة الأجهزة النظامية عبر الإدعاءات الكاذبة وفبركة بعض الفيديوهات حتى تظهر هذه القوات بأنها تقوم بأعمال غير قانونية.

وأكد "الهادي" أن القوات النظامية تمارس أعمالها بصورة إحترافية وبمهنية عالية.، وأنها واعية ولديها تنسيق تام فيما بينها، وأن مثل هذه المحاولات والإدعاء الكاذبة لا تنطلي على الرأي العام.