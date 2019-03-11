اتحاد الصحفيين يطالب بالإفراج الفوري عن عثمان ميرغني

التاريخ: 11-مارس-2019
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طالب الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة (التيار) المستقلة، عثمان ميرغني، فوراً، وأعرب عن أسفه واستنكاره للاعتقال، مبدياً قلقه على صحة ميرغني, لا سيما وأنه يعاني من مرض (الضغط).
وقال الاتحاد في بيان له، يوم الإثنين، بحسب الشروق – إن البلاد لا تحتمل مزيداً من الاحتقانات، مشيراً إلى مخاطر وانعكاسات توقيف ميرغني والمعتقلين الآخرين على تطبيع الأوضاع السياسية وتهيئة مناخ الحوار والوفاق السياسي في مرحلة مفصلية وحساسة من تاريخ البلاد، حسب وصفه.
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الصحافي عثمان ميرغني عقب انتهاء خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي، وأعلن فيه حالة الطوارئ بالبلاد وحل حكومة الوفاق الوطني، وأبدت أسرة ميرغني قلقلها لعدم معرفة مكان اعتقاله، ومنعها من مقابلته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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