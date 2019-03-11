بالفيديو : رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتجاهلون (فنان الفنانين)

خيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي رجاء أحد الناشطين المهتمين ببث الأغنيات السودانية بعد بثه فيديو للفنان الكبير أحمد شاويش حيث لم يحظى التسجيل إلا بثلاثين مشاهدة فقط على الرغم من مرور شهرين على بثه.

وكان الفيديو الذي ظهر فيه الفنان شاويش يؤدي فيه أغنية الفنان الكبير الراحل العاقب محمد الحسن (إتلاقينا مرة) تجاهله رواد المواقع بصورة عكست عدم معرفتهم بالقدرات الكبيرة للفنان الذي يلقب في الوسط الفني بلقب (فنان الفنانين) بعد ظهوره بأعماله الخاصة التي نالت إعجاب الوسط الإبداعي مثل أغنيات (عطر الصندل) وأغنية (أنا ما جاييك شايل افراح).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)