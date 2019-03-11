رسالة من سلفاكير لأحمد هارون

نقل سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت، الإثنين، رسالة تهنئة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لنائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية أحمد هارون لنيله ثقة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتكليفه وتفويضه بإدارة شؤون الحزب.

وقال سفير دولة الجنوب في تصريح عقب لقائه هارون بمكتبه بالمركز العام للحزب، إنه بحث معه دور السودان في دعم عملية السلام ببلاده.

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وأشار إلى أنه أتى لتهنئة ونقل التحايا لأحمد هارون من الرئيس والتمنيات له بالتوفيق في تسيير أعمال الحزب في المرحلة المقبلة.

وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء، أن اللقاء بحث كذلك القضايا التي تهم الشعبين والبلدين ودور السودان في دعم عملية السلام في الجنوب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)