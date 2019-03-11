الهلال يتعاقد مع سليم لثلاث سنوات

تعاقد الهلال مع سليم محمد صانع ألعاب الأمل عطبرة، لثلاث سنوات عصر اليوم في خانة قائد الفريق محمد أحمد بشة الذي أعلن اعتزاله اللعب بعد تأهل الفريق لمجموعات الكونفدرالية.

وسيظهر سليم غد في التدريب الذي يجريه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)