لأول مرة في تاريخ تركيا مُرشح سوداني في الانتخابات التركية

يقدم الحزب الديمقراطي التركي، لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية، مرشحاً من أصل سوداني، لخوض الانتخابات البلدية عن مدينة سلجوق السياحية في ولاية ازمير، بحسب مانقل محرر أخبار الخليج 365.

المرشح “مسعود مرجان” 47 عاماً هو رجل أعمال سوداني الأصل، ، وقد جاء أجداده إلى منطقة أزمير وأقاموا بها قبل 400 عاماً منذ عهد الدولة العثمانية.

ولد “مسعود” في مدينة طرابلس، خلال عمل والده بليبيا، وكان لاعب كرة في دوري الهواة ، ثم اشتغل بالتجارة.

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وتحمل الانتخابات المحلية في تركيا أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية الموجودة، وغالباً ما يتم الإعلان عن أسماء المرشحين من قبل زعماء الأحزاب قبل فترة من موعد الانتخابات، وذلك استعداداً للترويج لهم، وبالتالي الفوز برئاسة البلديات.

واعتادت الأحزاب السياسية التركية لعقد تحالفات فيما بينها، استعداداً لخوض غمار الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 31 مارس 2019، وذلك توسيعاً لنطاق التحالفات التي عقدتها خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام الماضي.

ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)