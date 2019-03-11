ابن عوف و السنوسي يقران صيغه لعودة المعارضة للسلام

التاريخ: 11-مارس-2019
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أقر النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف، ومساعد رئيس الجمهورية، الشيخ إبراهيم السنوسي، خلال لقاء جمعهما، يوم الإثنين، بمكتب بن عوف بالقصر الجمهوري، صيغه لعودة المعارضة إلى البلاد لتحقيق السلام الشامل.
بحث اللقاء الاستقرار في البلاد بعد إعلان حالة الطوارئ وقرار وقف إطلاق النار بالبلاد.
وقال السنوسي في تصريحات، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء خرج بصيغه مثمرة يمكن أن تقود إلى سلام شامل بعودة المعارضة إلى البلاد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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