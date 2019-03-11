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بالفيديو : عرض صور السودانيات المعتقلات بشوارع لندن والنساء يقابلنها (بالزغاريد)

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محي الدين علي 0 تبليغ

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر  فيه سودانيون يتجمهرون في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة لندن العاصمة البريطانية وهم يطالعون من خلال شاشات عرض كبيرة صوراً لعدد من السودانيات أوضح عنوان الفيديو بأنها تخص النساء اللائي تم اعتقالهن .

وكان المتابعون لعرض الصور يقابلون العرض الخاص بالمعتقلات بالهتاف والزغاريد التي تطلقها النساء في الوقت الذي أبدى فيه عدد من المعلقين إعجابهم بفكرة عرض صور الفتيات المعتقلات للعالم بينما استنكر البعض عرض مثل هذه الصور في الشوارع اللندنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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